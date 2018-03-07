Суд в Грозном продлил арест Оюба Титиева

Старопромысловский суд в Грозном продлил арест руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает «Эхо Москвы».

Адвокаты не смогли убедить судью, что тяжесть совершённого им преступления не соответствует мере пресечения. Правозащитник оставлен под стражей до 9 мая.

Кроме того, защита Титиева просила приобщить к делу личное ходатайство Ксении Собчак и Григория Явлинского. Основатель «Яблока» даже прибыл на заседание и поручился, что правозащитник будет добросовестно выполнять все решения суда и следствия, не скроется, не будет воздействовать на свидетелей и заниматься противоправной деятельностью, однако это не помогло.

Напомним, Оюба Титиева арестовали в январе, сотрудники ДПС нашли в его машине пакет с марихуаной. Задержанный утверждает, что наркотики ему подбросили, свою вину он не признаёт. «Мемориал» признал Титиева политзаключённым, а европарламент призвал чеченские власти его освободить, однако глава республики Рамзан Кадыров выступил против.