Собчак потребовала от Кадырова освободить чеченского правозащитника Титиева

Ксения Собчак в опубликованном на своём сайте открытом письме главе Чечни Рамзану Кадырову потребовала освободить главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Собчак подчеркнула, что Кадыров назвал правозащитников «людьми без нации и рода», в то время как они, по её мнению, люди «самого лучшего, самого важного рода».

«И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита», — сказано в письме.

В письме Кадырову Собчак написала, что обращается и к другим российским политикам («к Навальному, Явлинскому, Грудинину, Титову»). Она призвала их вместе заняться «спасением конкретных людей», поскольку «Путин всё равно выиграет эти "как бы выборы"».

«Два года сидит в тюрьме, болеет Никита Белых. В тюрьме встретит своё 60-летие Алексей Малобродский. А ведь они ещё даже не осуждены судом. Только что в Ингушетии сожгли местное отделение "Мемориала". Так хватит спорить между собой!» — пишет Собчак.

Напомним, глава «Мемориала» в Чечне Оюб Титиев находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Он настаивает, что наркотики ему подбросила полиция. Рамзан Кадыров публично назвал Титиева наркоманом.

Ксения Собчак намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Она позиционирует себя как кандидат «против всех», в то же время призывая к объединению «демократические силы».