Суд узаконил решение ФАС о снижении мусорного тарифа для Нижнего Тагила

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы об отмене установленного Региональной энергетической комиссией Свердловской области тарифа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на 2019 год для регионального оператора ООО «Компания "Рифей"». В мае 2019 года после проверки в отношении РЭК ФАС вынесла предписание об отмене незаконно установленного тарифа для «Рифея». Ведомство выявило факты незаконного учёта расходов на строительство мусоросортировочного комплекса. Это позволило снизить с 1 июня 2019 года оплату за вывоз мусора для МКД с 141,27 рубля до 117,5 рубля. Для частников стоимость обращения с ТКО снизилась со 158,83 рубля в месяц до 132,1 рубля. После этого регулятор попытался оспорить это предписание через суд.

На сайте ФАС России уточняется, что в территориальной схеме Свердловской области сроки строительства мусоросортировочного завода были предусмотрены до 2025 года, а в инвестиционной программе распределены до 2022 года. Согласно инвестиционной программе и тарифным решениям, максимальный уровень платежей за строительство завода, включённых в тариф, приходился на первый год регулирования — 2019-й.

«Такая тарифная политика создавала социальную напряжённость в регионе. Появились риски неспособности потребителей оплачивать услуги по обращению с ТКО по завышенным ценам и неисполнения регулируемой организацией инвестиционных мероприятий», — пояснила начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

В ФАС также отметили, что реализация инвестиционной программы по распределению расходов на строительство мусоросортировочного комплекса продолжится исходя из его сроков, то есть до 2025 года, равными долями. Это позволило снизить тарифную нагрузку на потребителей на 16,8% и при этом исполнять обязательства по реализации инвестиционной программы.

Напомним, что с 1 июля 2020 года тариф в так называемой Северной зоне (АПО-1) с центром в Нижнем Тагиле вырос с 695,23 рубля до 720,16 рубля. Из-за этого тагильчане, живущие в многоквартирных домах, теперь будут платить за вывоз мусора уже не 117 рублей с человека, а 122 рубля, ИЖС — 137 вместо 132 рублей. При этом до 2022 года тариф будет ещё повышаться: до 889 рублей с 1 января 2021 года и до 895 рублей с 1 июля 2021 года.