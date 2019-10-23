Суд сохранил штраф пенсионеру за установку в Дегтярске памятной таблички президенту США Ричарду Никсону

Свердловский облсуд оставил в силе штраф в 20 тысяч рублей пенсионеру Петру Кикилыку, который во время митинга в Дегтярске пытался установить мемориальную доску в честь 37-го президента США Ричарда Никсона. Мужчина был признан виновным в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда региона сообщает, что решение Ревдинского городского суда о штрафе уже вступило в законную силу.

75-летний пенсионер Пётр Кикилык был задержан 13 июля 2019 года ещё до начала акции по установке памятного знака экс-президенту США Ричарду Никсону в центре Дегтярска. Сотрудники ОМВД по Ревде и Дегтярску изъяли у него телефон и табличку, которую он планировал смонтировать на здании. На мужчину был составлен административный протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Рассмотрение дела в суде завершилось штрафом в 20 тысяч рублей. Практически сразу же, в начале сентября, решение было обжаловано в облсуде.

Напомним, 75-летний писатель Пётр Кикилык на спонсорские деньги изготовил гранитную памятную табличку экс-президенту США Ричарду Никсону «от благодарных жителей Дегтярска и Урала». Он собирался в торжественной обстановке установить её на фасаде здания бывшего рудоуправления. При этом мужчина пытался согласовать митинг, однако получил отказ от мэрии Дегтярска. Накануне проведения акции участники инициативной группы сообщили АН «Между строк» о возможном скандале.