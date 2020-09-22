Суд смягчил приговор фигуранту «московского дела», отбывающему наказание в колонии Нижнего Тагила

Второй кассационный суд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, который в настоящее время отбывает наказание в одной из колоний Свердловской области, сообщил в телеграм глава ассоциации «Агора» Павел Чиков.

Суд смягчил Жукову приговор — с трёх лет лишения свободы в колонии общего режима до двух с половиной лет в колонии-поселении. При этом адвокат Жукова Светлана Байтурина просила отменить приговор и прекратить производство по делу.

Ранее, в августе, Тагилстроевский суд Нижнего Тагила рассматривал ходатайство Жукова об условно-досрочном освобождении и отказал в его удовлетворении.

Напомним, Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении сотрудника полиции») за то, что во время протестов в Москве 27 июля 2019 года, по версии следствия, ударил по шлему сотрудника Росгвардии.

Так называемое «московское дело» появилось после того, как СКР возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» из-за несанкционированной акции протеста в столице 27 июля, поводом для возбуждения дела стал недопуск большинства независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Большинству фигурантов дела о массовых беспорядках впоследствии были предъявлены обвинения в применении насилия к представителям власти, а обвинения в массовых беспорядках были сняты.