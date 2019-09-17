Суд разрешил провести ещё 47 обысков по делу об отмывании денег в ФБК

Басманный суд Москвы разрешил проведение 47 новых обысков по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как сообщил сотрудник ФБК Леонид Волков, на рассмотрение каждого ходатайства судом было потрачено не больше минуты.

«Басманный суд работает не покладая рук. Конвейер — по минуте на дело! Выносят постановления о проведении обысков, уже вынесли 47 штук. Готовятся повторить 12 сентября, грядёт новый единый день обысков», — написал Волков в своём Twitter.

Согласно данным, опубликованным в картотеке Басманного суда, 16 сентября судьи за несколько часов рассмотрели ходатайства следователей. На каждое из них тратилось не больше одной минуты.

Напомним, 12 сентября прошли масштабные обыски в штабах Навального более чем в 40 городах России. Также следователи приходили домой к сотрудникам фонда и к их родственникам. Изначально в деле шла речь о хищении миллиарда рублей, однако позже сумма снизилась до 75 миллионов. У некоторых сотрудников были заблокированы банковские карты, а затем приходило сообщение о долге в 75 миллионов рублей. Так, например, накануне заблокировали зарплатную карту сотрудника штаба Навального из Нижнего Тагила Дмитрия Распопова. Теперь на балансе мужчины числится долг в размере 75 миллионов рублей.