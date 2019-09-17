На волонтёра Навального из Нижнего Тагила повесили долг в 75 млн рублей

У сотрудника штаба Навального в Екатеринбурге Дмитрия Распопова, у которого проходили обыски из-за дела Навального, заблокировали зарплатную карту, пишет E1.ru.

Теперь на карте числится долг 75 миллионов рублей — как и у других сотрудников штаба по всей стране, у которых проходили обыски.

«Утро начинается не с кофе... У меня не только провели обыск, перевернули квартиру и украли телефон, но и заблокировали 75 миллионов на зарплатой карте. И это всё у "свидетеля" по вымышленному уголовному делу. Ещё провели обыск в квартире в Нижнем Тагиле, в которой я прописан. Был я там последний раз в феврале и вообще не больше пары месяцев в сумме жил. Ничего не забрали, но копию протокола не дали. Интересно живём», — рассказал Дмитрий Распопов.

Напомним, утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Навального и в квартиры к их координаторам как минимум в 39 городах. В общей сложности не менее 1000 силовиков провели более 150 обысков, сообщал соратник политика Леонид Волков. Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику.

Следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК, которое было возбуждено 3 августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Следственный комитет сообщал об 1 млрд рублей, но в постановлениях суда и следователей говорится о 75,5 млн рублей. Для их легализации соучастники, по версии следствия, через банкоматы внесли средства на счета ФБК.