Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток

Пресненский районный суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток в особо крупном размере, пишет «Медуза». Соответствующее решение огласила 1 февраля судья Татьяна Васюченко. Срок наказания будет назван в заключительной части судебного акта.

По версии следствия, Белых несколькими траншами получил 600 тысяч евро. Часть этой суммы он получил от немецкого бизнесмена Юрия Судхаймера за покровительство его предприятию — Нововятскому лыжному комбинату. Согласно обвинению, первые 200 тысяч евро Белых передал первый владелец компании Альберт Ларицкий. А оставшиеся деньги платил немецкий бизнесмен Юрий Судхаймер. Судхаймер подтвердил это в суде, где давал показания как свидетель. Белых объяснял, что брал не взятку, а деньги на нужды города и речь шла о тысячах рублей, а не евро.

Сам Белых вину в суде не признавал и утверждал, что его подставили сотрудники ФСБ, в том числе генерал Олег Феоктистов. Белых утверждает, что денег от Ларицкого он не брал, а с Судхаймером действительно говорил о деньгах, но не о евро, а о рублях и предлагал внести бизнесмену 200 тысяч рублей в счёт одного из местных фондов, чтобы они пошли на благотворительность — ремонт фасадов, памятников и бордюров в городе.

Защита Белых просила суд вызвать для допроса Олега Феоктистова, который руководил оперативно-розыскными мероприятиями по делу бывшего губернатора. По словам адвоката Андрея Грохотова, Феоктистов давал указание на операцию в ресторане, где задержали Белых. Суд это ходатайство защиты отклонил. Феоктистов также проходил свидетелем обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, где давал в суде показания в закрытом режиме. Губернатора Никиту Белых задержали 24 июня 2016 году в Москве. Вскоре президент России Владимир Путин отстранил Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия.

С момента задержания Белых находился под стражей, за время ареста у него усугубились проблемы со здоровьем. С середины января 2017 года заседания суда по его делу проходили в здании следственного изолятора «Матросская тишина», так как подсудимого перевели в медицинский блок по состоянию здоровья. Перед началом заседаний и в перерывах врачи ставили ему капельницу и мерили давление.