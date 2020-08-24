Суд приостановил рассмотрение дела против Навального о клевете в адрес ветерана из-за болезни политика

В Москве мировой суд приостановил рассмотрение дела о клевете в адрес ветерана ВОВ, возбуждённого летом в отношении Алексея Навального, в связи с болезнью политика.

Как пишет ТАСС, в ходе заседания 24 августа прокуратура просила о переносе слушаний и ходатайствовала о направлении запроса в больницу Омска об истребовании диагноза подсудимого.

Напомним, Алексей Навальный стал обвиняемым по делу о клевете после того, как 2 июня разместил в своих социальных сетях видеоролик с призывом проголосовать за поправки в Конституцию и назвал предателями его участников, среди которых был ветеран ВОВ Игнат Артёменко. После этого, по словам родственников, у пожилого мужчины, который случайно прочитал комментарий, резко ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали скорую.

20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин.

В Берлин политика доставил самолёт, который подготовила организация Cinema for Peace Foundation. В 2018 году она таким же образом помогла перевезти в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.