СК возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального после того, как он назвал предателями героев ролика за поправки к Конституции

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального после того, как политик в своём твиттере прокомментировал видеоролик за поправки к Конституции, выпущенный телеканалом RT.

«Установлено, что 2 июня А. А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик (в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправки в Конституцию), опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны», — цитирует ТАСС сообщение СК.

По оценке следствия, таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 2 июня, после публикации телеканалом RT ролика, герои которого поддерживали поправки, вносимые в Конституцию, Навальный резко высказался о видео в своём твиттере.

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал оппозиционер.

После этого, по словам родственников полковника Артеменко, у ветерана, который случайно прочитал комментарий, резко ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали скорую.