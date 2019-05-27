Суд приговорил уральского бизнесмена из «списка Титова» к двум годам условно

Верх-Исетский районный суд приговорил бизнесмена из «списка Титова» Сергея Капчука к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), пишет Znak.com. Однако с учётом амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне от исполнения наказания он был освобождён. Ранее на таком исходе дела настаивала сторона обвинения.

Как было установлено судом, Капчук, тогда сотрудник представительства губернатора Свердловской области в Москве, используя служебное положение, вывел деньги СвЖД, которые после ушли на покупку его квартиры в Москве. По версии стороны обвинения, в период с конца 1996 года по 21 марта 1997 года Сергей Капчук вступил в сговор со своим братом Константином, который работал тогда на железной дороге; вместе они взяли деньги ГУП «Свердловская железная дорога» в размере 2 млрд неденоминированных рублей, частью из них воспользовались по своему усмотрению.

Во время прений Капчук сообщил, что не признаёт себя виновным.

«Я отвергаю обвинение, не признаю ни полностью, ни частично. Наивно полагать, что два 24-летних молодых человека смогли обвести таких зубров, как [управделами губернатора Сергей] Туруновский и [экс-начальник СвЖД Пётр] Короткевич. Причастность моя к совершению преступления не была доказана. Да, реализуемая схема взаимозачёта […] сейчас может рассматриваться как серая. Но тогда вся экономика, ваша честь, была серая. Но в этой схеме ни о каком хищении речь не шла», — заявил сам Капчук во время прений.

Ранее на судебном следствии он также заявлял о сфабрикованности обвинений и называл его уголовное преследование методом борьбы за контроль над Салдинским метзаводом, конкурсным управляющим которого Капчук был в начале нулевых.

Сергей Капчук уехал из России в начале 2000-х годов, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. Некоторое время он жил в ОАЭ, затем в Великобритании. В ноябре 2016 года Сергей Капчук распространил документ, согласно которому он больше не находится в розыске Интерпола, а в его действиях состав уголовного преступления отсутствует. Его брат-близнец Константин Капчук, который также был обвиняемым по этому делу, уже отбыл свой срок, вышел на свободу и живёт в Екатеринбурге.

Сергей Капчук стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся в Россию — он сделал это в июне 2018 года.