Суд приговорил организатора взрыва метро в Санкт-Петербурге к пожизненному заключению

Второй западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал основного фигуранта дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года Аброра Азимова виновным в финансировании терроризма и приговорил его к пожизненному заключению, пишет «Интерфакс».

Всего по делу судили 11 человек, 10 фигурантов получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Напомним, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года в одном из вагонов электропоезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». В результате взрыва 15 человек погибли, а 67 получили ранения различной степени тяжести.