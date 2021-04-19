Суд приговорил к 3,5 годам колонии телефонного «террориста» из Нижнего Тагила, который обещал устроить резню на вокзале

Суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга приговорил 23-летнего уроженца Кушвы и воспитанника одного из детских домов Нижнего Тагила Юрия Галлямова к 3,5 годам колонии общего режима за лжеминирование социальных объектов.

«В отношении молодого человека было возбуждено семь уголовных дел по статье 207 УК РФ “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Ещё одно, восьмое дело было заведено по статье 158 УК РФ “Кража” из-за хищения личных вещей у пассажира электрички», — пояснили в полиции.

По данным силовиков, мужчина в период с июля по ноябрь 2020 года сообщал через ЕДДС о минировании различных объектов в Свердловской области. Среди них — Храм-на-Крови, спорткомплекс «Динамо» в Екатеринбурге, Среднеуральский женский монастырь, автовокзал «Северный» и железнодорожный вокзал Нижнего Тагила. Все сообщения оперативники проверяли, эвакуировали людей из помещений. Во всех случаях сведения, о которых сообщал осуждённый, оказались фейком.

«Свои противоправные поступки осуждённый мотивировал банальной хулиганской выходкой. Дело в том, что он любил путешествовать. А когда беззаботно странствовал по городам и весям, за ночлегом и едой обращался к охранникам учреждений. А те, глядя на его внешний вид, могли смело отправить восвояси. Это обстоятельство и побуждало гражданина таким образом мстить», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 8 ноября пользователь соцсети «ВКонтакте» Андрей Архипов, который представился Юрием Галлямовым, сообщил в паблике «ЧП Нижний Тагил» о якобы готовящемся массовом расстреле на одном из вокзалов Екатеринбурга. В переписке с редакторами мужчина заявил, что готов устроить «массовый расстрел за отца Сергия» и «будет всех резать, как в Керчи», очевидно имея в виду трагедию в керчинском политехническом колледже в октябре 2018 года.

10 ноября в Московской области сотрудники ФСБ задержали Юрия Галлямова. 12 ноября его заключили под стражу и поместили в СИЗО.