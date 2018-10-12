Суд приговорил экс-спасателя, убившего молодую маму в Верхней Пышме, к пожизненному заключению

Свердловский областной суд вынес приговор Алексею Фалькину, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы, пишет E1.ru. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, кроме того, ему предстоит выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда матери Ирины Вахрушевой.

Пожизненный срок дали не только за убийство Ирины Вахрушевой, а за все преступления, в которых обвиняется Фалькин. Первое преступление он совершил в 2004 году, когда в пьяном состоянии изнасиловал и убил женщину.

В 2013 году Фалькина задерживали за изнасилование в Верхнепышминском районе. Тогда его жертвой стала молодая учительница из Берёзовского, которую он согласился подвезти до дома за 400 рублей. Но в итоге завёз девушку в лес и изнасиловал. Опросив несколько сотен человек, следователи вышли на Фалькина. На допросе он признал вину. Мужчину посадили, но уже через 2 года он вышел по УДО.

Напомним, Ирина Вахрушева пропала 15 апреля 2017 года. По версии следователей, молодая женщина отправилась в гости к своей подруге, которая жила в соседнем доме. Когда Вахрушева шла по улице, она разговаривала по телефону с той самой подругой. В какой-то момент разговор прервался. Следователи уверены, что именно тогда и напал маньяк. Рядом с подвалом он изнасиловал, а после зарезал женщину, тело на личном автомобиле вывез из города и спрятал в нескольких десятках метров от обочины на 329-м километре трассы Екатеринбург — Серов.

Подозреваемого задержали уже на третьи сутки после исчезновения Вахрушевой.