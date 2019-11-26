Суд прекратил дело против лидера «Христианского государства» об угрозах из-за «Матильды»

Грязинский городской суд Липецкой области приговорил лидера незарегистрированной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина к году колонии строгого режима по делу об угрозах зрителям фильма «Матильда» и экстремизму, пишет ТАСС. Уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности.

Суд зачёл Калинину год, который он провёл в СИЗО во время предварительного следствия. Подсудимый заявил, что не будет обжаловать решение, но не признаёт себя виновным.

Суд также отказался признать режиссёра Алексея Учителя потерпевшим и отклонил его иски более чем на миллиард рублей. Сеть кинотеатров «Киномакс» отказалась в суде от иска об упущенной выгоде на 50 миллионов рублей.

Напомним, фильм «Матильда» вышел на большие экраны 25 октября 2017 года. Одним из самых яростных противников ленты являлась депутат Госдумы Наталья Поклонская, кроме того, против «Матильды» выступали сразу три движения «православных активистов»: «Сорок сороков», «Царский крест» и «Христианское государство — Святая Русь».