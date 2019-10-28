Суд постановил взыскать с Навального и Соболь 88 млн рублей в пользу «повара Путина»

Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить с YouTube-канала ролик про пищевой комбинат «Московский школьник», связанный с так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Согласно решению суда, оппозиционер должен будет выпустить опровержение порочащих сведений о пищевом комбинате. Суд также постановил взыскать с Навального и автора расследования Любови Соболь порядка 88 млн рублей в пользу «Московского школьника».

По данным «Открытых медиа», истец представил суду документы, доказывающие, что один из клиентов комбината расторг с ним контракт на эту сумму из-за опубликованного на YouTube-канале «Навальный Live» видеоролика.

Напомним, в своём расследовании Фонд борьбы с коррупцией обвиняет компании Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения, во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. В видео, вышедшем в феврале 2019-го, бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова рассказывала, что комбинат питания кормил детей «хуже собак», поставлял испорченные и червивые продукты. Женщина рассказала и о связи комбината с Евгением Пригожиным, однако позже она через СМИ, связанные с бизнесменом, отказалась от своих слов.

Изначально комбинат требовал взыскать с Навального и Соболь 1,5 млрд рублей компенсации, из которых 1,4 млрд рублей — «нематериальный ущерб» от репутационных потерь.