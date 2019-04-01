Компания «повара Путина» подала в суд на Навального

Компания Евгения Пригожина подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил оппозиционер в своём Instagram.

Данные об иске доступны в картотеке арбитражных дел, в качестве истца выступает компания «Московский школьник», а ответчиками, помимо ФБК и Навального, юрист фонда Любовь Соболь и бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова.

«ФБК не прекратит расследовать деятельность Пригожина, "Конкорда" и других его компаний. Соболь продолжит представлять интересы родителей пострадавших детей в судах. Никакую информацию мы не удалим и будем и дальше называть вещи своими именами», — написал Навальный.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией обвиняет компании Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения, во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года.