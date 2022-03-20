Суд Перми приговорил тагильчанина к 7,5 годам лишения свободы за кражу денег у пенсионеров

Орджоникидзевский райсуд Перми приговорил 33-летнего тагильчанина к 7,5 годам лишения свободы за кражу крупных сумм денежных средств у пожилых людей. Как сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда Перми, мужчина «работал» с группой.

С начала марта 2017 года по 28 июня 2017 года злоумышленники под видом продажи медицинских и бытовых изделий украли деньги у четырёх пожилых людей, пользуясь их возрастными и психологическими особенностями.

Суд признал тагильчанина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, совершённое организованной группой) и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый вину признал полностью. Приговор в законную силу не вступил.