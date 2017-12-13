Суд отправил в колонию сына главы Горнозаводского округа за сбыт марихуаны

Сегодня, 13 декабря, судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Надежда Ханкевич огласила приговор 28-летнему сыну главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова. Александр Каюмов признан виновным по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (228.1 УК РФ). Суд назначил молодому человеку наказание в виде 4,5 лет в колонии общего режима, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского суда.

Александра Каюмова задержали 21 апреля 2017 года в Екатеринбурге по факту продажи 0,86 грамма соцветий конопли. Как рассказывал АН «Между строк» отец осуждённого, с мужчиной, который осуществил для полиции контрольную закупку, его сына «когда-то познакомил друг». Сделка проходила в автомобиле «Субару» Каюмова-младшего, после задержания полицейские изъяли у него меченые купюры на общую сумму 1000 рублей.

Евгений Каюмов назначен указом губернатора управляющим Горнозаводским округом в ноябре 2016 года, после перехода экс-главы округа Михаила Ершова в Заксобрание. До этого Каюмов возглавлял Невьянский городской округ. Чиновник — выпускник Уральского юридического института МВД России, ранее работал в органах внутренних дел, подполковник милиции в отставке. Александр Каюмов, согласно данным соцсетей, работает в компании «Гранд-Недвижимость Невьянск и НГО».