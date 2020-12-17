Суд отправил 74-летнего жителя Нижнего Тагила в колонию строгого режима на 15 лет за педофилию в отношении двух девочек

Тагилстроевский суд отправил 74-летнего жителя Нижнего Тагила в колонию строгого режима на 15 лет. Мужчину признали виновным в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.

Инцидент произошёл в октябре 2019 года в одном из общежитий города. Анвар Якубов приехал к своим знакомым в общежитие. Вместе с 27-летней Оксаной, её мамой, малолетней дочкой и 6-летней сестрой они праздновали новоселье. После застолья мужчина решил остаться на ночь и уснул на кровати в одних трусах. Позже соседка по общежитию заглянула в открытую дверь и увидела, как рядом с мужчиной лежит под одеялом одна из девочек. Она вызвала полицию, подумав, что в комнату проник педофил.

Не дожидаясь приезда правоохранителей, Анвар уехал к себе домой, но тем же вечером его задержали, а потом предъявили обвинение. При этом экспертиза показала, что девочки не подвергались физическому насилию. Оксана и её мама с самого начала выступали в защиту мужчины, но после были отстранены от права представительства интересов детей в суде.

Адвокат подсудимого рассказал, что обвинение было построено на показаниях девочек. При этом клинические психологи в заключении сделали вывод, что следователь оказывал давление на девочек, когда спрашивал их о развратных действиях.

«На допросе следователь задавал исключительно наводящие вопросы. Записи допроса были изучены специалистами из Санкт-Петербурга, которые пришли к выводу, что такие ответы нельзя приобщать», — рассказал «КП» адвокат пенсионера.

Сын пенсионера также рассказал, что у его отца есть заболевание, передающееся половым путём, поэтому он уверен, что контакт с девочками не прошёл бы бесследно для них.

Семья Оксаны записала оправдательное видеообращение со своими дочками до оглашения приговора. Они заявляли о невиновности Якубова и просили отпустить его.