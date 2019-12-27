В Нижнем Тагиле задержали 73-летнего мужчину по подозрению в педофилии

В Нижнем Тагиле по подозрению в педофилии задержан 73-летний житель посёлка Студёный Анвар Якубов. Как сообщает «Комсомольская правда», пенсионер обвиняется в двух эпизодах по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Как пояснили АН «Между строк» в Следственном управлении Тагилстроевского района, инцидент произошёл в октябре 2019 года в одном из общежитий.

По данным «КП», после расставания с последней сожительницей пенсионер стал жить один в съёмной квартире и подрабатывать дворником на горнолыжном комплексе «Гора Белая». Потом он познакомился с 27-летней Оксаной Фирстовой, которая осенью переехала жить в Нижний Тагил со своей малолетней дочкой, мамой Ольгой и 6-летней сестрой. Мужчина приехал к ним на новоселье, а после застолья решил остаться на ночь и уснул на кровати в одних трусах.

Соседка по общежитию случайно заглянула в открытую дверь и увидела, как рядом с Анваром лежит под одеялом одна из девочек. Оксану и Ольгу женщина уже знала, а Якубова она увидела впервые, подумала, что в квартиру проник педофил, и вызвала полицию.

Не дожидаясь приезда правоохранителей, мужчина уехал к себе домой, но на следующий день его задержали, а потом предъявили обвинение. При этом экспертиза показала, что девочки не подвергались физическому насилию. На днях ему продлили арест до февраля 2020 года. Оксана и Ольга Фирстовы с самого начала выступили в защиту Якубова, но после были отстранены от права представительства интересов детей в суде. Вместо них выступят органы опеки. Фирстовы записали оправдательное видеообращение со своими дочками.