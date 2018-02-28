Суд отложил рассмотрение дела Навального по акции 28 января

Тверской суд Москвы отложил заседание по делу политика Алексея Навального о нарушении порядка проведения или организации митинга, сообщил сам оппозиционер в Twitter.

«Пришли полицейские в офис. Сказали, что суд 5 марта отменяется. Сами не знают почему», — написал Навальный.

Исполняющая обязанности пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлана Максимова сообщила «Интерфаксу», что «дело возвращено в полицию для устранения нарушений, имеющихся в материалах и препятствующих рассмотрению дела по существу». На какую дату будет перенесено заседание, пока неизвестно.

Накануне суд назначил рассмотрение дела в отношении Навального на 5 марта. Оппозиционеру вменяется повторное нарушение порядка проведения или организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) в связи с несогласованной акцией, которая прошла в Москве 28 января, ему грозит до 30 суток ареста.

Ранее политик предположил, что его не арестовали сразу после акции, чтобы сделать это позднее и изолировать на время президентских выборов, которые пройдут 18 марта.