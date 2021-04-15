Суд отказался запрещать «скопинскому маньяку» общаться со СМИ и ходить в кафе

Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции, обязав «скопинского маньяка» Виктора Мохова чаще отмечаться в отделении полиции, со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС. Теперь Мохов должен четыре раза в месяц отмечаться в полиции.

Полиция также просила суд запретить Мохову общаться с журналистами и в интернете, а также посещать кафе и бары, однако суд отказался вводить эти ограничения.

Напомним, в конце марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Мохова в интервью Ксении Собчак. В ходе разговора Мохов заявил, что до сих пор «любит» одну из своих жертв, а другой хочет «помочь» зачать ребёнка. После выхода интервью Екатерина Мартынова, пострадавшая от «скопинского маньяка», обратилась в СК с требованием возбудить против него новое уголовное дело; женщине предоставили госзащиту.

Мартынова рассказывала, что после освобождения из колонии Мохов смог поучаствовать в ток-шоу Первого канала благодаря тому, что редактор передачи временно зарегистрировал его в своей квартире в Москве. При этом в пресс-службе Первого канала утверждают, что не приглашали Мохова.