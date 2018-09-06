Суд отказался вернуть мандат экс-депутату свердловского Заксобрания Карапетяну

Свердловский областной суд отказался вернуть мандат Армену Карапетяну, которого лишили мандата Заксобрания Свердловской области за нарушения в декларации о доходах, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Бывшему парламентарию отказали в апелляционной жалобе и оставили без изменений решение нижестоящей инстанции. Ранее Верх-Исетский районный суд отказался отменить решение Заксобрания о лишении мандата Карапетяна в июле. Юристы Карапетяна заявили, что истец сдал все справки на детей в аппарат Заксобрания, но их якобы не зарегистрировали надлежащим образом.

«Потом на двоих детей справки исчезли. Карапетян сказал, что не предоставил эти справки, чтобы не подставлять аппарат перед прокуратурой. Это было сделано после разговора с председателем комиссии», — сказал один из юристов.

Заксобрание лишило Карапетяна мандата по представлению прокуратуры Свердловской области со второй попытки. Первый раз, несмотря на требование надзорного органа, представители парламента отказались лишать экс-коллегу полномочий. После этого прокуратура направила в суд иски уже по десяти депутатам Заксобрания. Тогда комиссия по доходам и мандатная комиссия повторно рассмотрели вопрос по Карапетяну и вновь вынесли его на заседание, где было принято положительное решение.

Армена Карапетяна поддерживали в суде руководитель центрального аппарата «Справедливой России» Ирина Петеляева, депутат Госдумы Дмитрий Ионин, представители фракции «Справедливой России» в Заксобрании, а также представители армянской диаспоры. Ионин также заявил СМИ, что лишение Карапетяна мандата — прецедент, по которому можно лишать полномочий любого оппозиционного депутата.