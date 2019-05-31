Суд отказался арестовывать депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева по делу о взятке

Ленинский районный суд назначил депутату гордумы, бывшему главе Управления капитального строительства Свердловской области Олегу Кагилеву по делу о взятке меру пресечения в виде запрета на совершение определённых действий, пишет Znak.com. Решение было принято несмотря на то, что СКР ходатайствовал о домашнем аресте для обвиняемого.

Суд счёл, что у следствия нет оснований полагать, что депутат продолжит заниматься преступной деятельностью, а инкриминируемое ему деяние носит неоконченный характер, поэтому домашний арест нецелесообразен. Судья запретил Кагилеву общаться с потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми по делу, кроме того, он должен являться по вызову на опросы и заседания суда. Сам Олег Кагилев после заседания отказался от комментариев, но заявил, что вины не признаёт. Его адвокат назвал дело «провокацией в чистом виде».

Накануне Кагилеву было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 УК РФ, части 6 статьи 290 («Приготовление к получению взятки в особо крупном размере»). Вторым обвиняемым по делу является некий Дмитрий Шадрин. Дело было возбуждено 24 мая 2019 года.

В письме, которое получил депутат Госдумы Андрей Альшевских от прокуратуры, говорилось, что в 2017 году Кагилев потребовал у руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000», строившего спортивный комплекс «Синегорец» в поселке Баранчинский, откат в размере 6,6 млн рублей за заключение этого контракта и беспрепятственную приёмку работ. Чтобы передать сумму, «СтроймонтажУрал-2000» заключил договор на покупку несуществующего оборудования с ЗАО «Спецавтоматика», по версии прокуратуры, аффилированном с Кагилевым.

Компания «СтроймонтажУрал-2000» являлась генподрядчиком по реконструкции «Синегорца» с июня 2017 по февраль 2018 года — контракт ей передали после того, как заказчик решил расторгнуть договор с предыдущим распорядителем денег на работах ООО «ГЕН СтройУрал». Компания успела освоить 141,7 млн рублей и после получения очередного транша в размере 35,9 млн рублей заморозила свои счета. В результате обязательства перед остальными строителями на сумму около 30 млн рублей остались неоплаченными.

Претензии к Олегу Кагилеву также имеет саровская компания «Система», реконструировавшая Нижнетагильский драмтеатр. В августе 2014 года «Система» заключила с генподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра — компанией «НеоКрил», принадлежащей Олегу Кагилеву, — договор на общую сумму 245 миллионов рублей. Согласно контракту, компания поставила оборудование: механическое (89 млн рублей), световое (86 млн рублей) и звуковое (35 млн рублей), а затем произвела его монтаж и пусконаладочные работы за 34 млн рублей. «НеоКрил» не оплатил саровчанам последнюю часть оборудования и работ на общую сумму более 58 млн рублей, хотя «Система» выполнила эти обязательства в полном объёме, а заказчик также оплатил их генподрядчику. ЗАО «Система» утверждает, что уже после начала судебных разбирательств с «НеоКрилом» компания вывела со своих счетов около 200 млн рублей, полученных за реконструкцию драмтеатра, и начала процедуру банкротства. Саровчане не исключают возможность уголовного преследования учредителей и руководства «НеоКрила».