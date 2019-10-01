Суд отказал в условно-досрочном освобождении другу Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, которого вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым осудили за две драки в центре Москвы, со ссылкой на пресс-секретаря суда пишет «Интерфакс».

Судебное заседание прошло в исправительной колонии в Клинцах, где Протасовицкий отбывает наказание. Он будет находиться в тюрьме до 13 ноября 2019 года. По данным местных СМИ, отказ Протасовицкому в УДО связан с несколькими замечаниями, которые ему сделали в СИЗО «Бутырка».

Напомним, в начале сентября суд удовлетворил прошение об УДО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла — они вышли из свободу 17 сентября.

По делу о драках Александра Кокорина приговорили к году и шести месяцам колонии, Павел Мамаев получил год и пять месяцев, Протасовицкий — один год и пять месяцев, Кирилл Кокорин — один год и шесть месяцев. Следствие установило, что в октябре 2018 года Кокорин, Мамаев и их друзья напали на водителя Виталия Соловчука на парковке у московской гостиницы «Пекин», а затем избили в «Кофемании» главу департамента Минпромторга Дениса Пака.