Суд оставил в силе штраф торговой сети «Светофор» за установку в Нижнем Тагиле минимальной суммы покупки

Свердловский арбитраж отклонил жалобу торговой сети «Светофор» («Торгсервис 66»), которая ранее получила штраф за установку минимальной суммы покупки в 300 рублей. Напомним, областная прокуратура добилась наказания для предпринимателей в виде выплаты 10000 рублей.

В декабре 2016 года проверка выявила, что в магазине «Светофор» на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле покупателю было отказано в приобретении коробки конфет за 100 рублей – на входе висело объявление о том, что покупки дешевле 300 рублей не проводятся. Продавцы предложили посетителю набрать товаров на необходимую сумму: он должен был купить ещё пачку жвачки и 100 штук тетрадей.

«В результате действий общества потребитель понёс убытки в сумме 206,90 руб. на приобретение ненужного ему товара, – написано в постановлении Арбитражного суда Свердловской области. – При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения… Заявленные требования [компании “Торгсервис 66” об отмене штрафа] оставить без удовлетворения».

Напомним, согласно закону «О защите прав потребителей», приобретать одни товары с обязательной покупкой других запрещено, а «возмещение убытков, которые несёт потребитель, ложится на продавца в полном объёме». За установление минимальной суммы покупки свердловская прокуратура также подала иски на магазины «Светофор» в Арамиле и Сысерти. Кроме того, управление Роспотребнадзора по Иркутской области оштрафовало местную сеть магазинов «Светофор» за неправомерное ограничение на покупку в размере 500 рублей.

Агентство новостей «Между строк»