Суд оставил под арестом имущество Кирилла Серебренникова

Мосгорсуд признал законным арест имущества художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу «Седьмой студии», сообщает «Коммерсантъ FM».

Под арестом, наложенным судом 9 ноября, оказались свыше €60 тысяч и 360 тысяч рублей на счетах, более $4 тысяч наличными, а также квартира и автомобиль. Сам Кирилл Серебренников оставлен под домашним арестом до 19 января.

Напомним, художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в хищении средств, выделенных Минкультом на проект о современном искусстве «Платформа». Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, директор Молодёжного театра, а ранее — сотрудник Минкульта Софья Апфельбаум.