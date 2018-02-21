Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы о продлении ареста режиссёру Кириллу Серебренникову, отклонив апелляционную жалобу его адвоката, пишет RNS.
В середине января Басманный районный суд уже продлевал домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову на 3 месяца — до 19 апреля.
Судья также не стала отменять срок содержания под стражей экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и домашний арест Юрия Итина, экс-гендиректора «Седьмой студии». Кроме Серебренникова, Малобродского и Итина, по делу «Седьмой студии» проходят директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший бухгалтер Нина Масляева, разбирательство по которой ранее было выделено в отдельное производство.
Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в мошенничестве при выделении субсидий Министерства культуры на проект театральных постановок «Платформа». Сумма ущерба, по версии следствия, составляет 130 млн рублей. Сам режиссёр обвинения отрицает.
«Проект "Платформа" был, было проведено 340 мероприятий за 3 года и 3 месяца, были тысячи зрителей, которые всё это видели. Всё это снято, сфотографировано, зафиксировано», — заявлял на заседании суда в январе Серебренников.