Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы о продлении ареста режиссёру Кириллу Серебренникову, отклонив апелляционную жалобу его адвоката, пишет RNS.

В середине января Басманный районный суд уже продлевал домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову на 3 месяца — до 19 апреля.

Судья также не стала отменять срок содержания под стражей экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и домашний арест Юрия Итина, экс-гендиректора «Седьмой студии». Кроме Серебренникова, Малобродского и Итина, по делу «Седьмой студии» проходят директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший бухгалтер Нина Масляева, разбирательство по которой ранее было выделено в отдельное производство.

Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в мошенничестве при выделении субсидий Министерства культуры на проект театральных постановок «Платформа». Сумма ущерба, по версии следствия, составляет 130 млн рублей. Сам режиссёр обвинения отрицает.