Суд оставил футболиста Александра Кокорина под арестом

Мосгорсуд отказался освободить футболиста «Зенита» Александра Кокорина из-под ареста, пишет «Дождь». За него предлагали залог в размере десяти миллионов рублей.

Изменить меру пресечения футболисту просили его адвокаты, решение об аресте они назвали «средневековым».

Освободить Кокорина также попросил президент «Зенита» Сергей Фурсенко. В суде тезисно зачитали его письмо, где Фурсенко отметил, что «такое поведение является для Кокорина нехарактерным», а сам футболист «отличается дисциплинированностью». Также Фурсенко заверил, что готов оказывать любую помощь, в том числе обеспечивать контроль за футболистом и следить, чтобы тот соблюдал запреты и ограничения.

Отдельно адвокаты предоставили коллективное письмо от команды. Сам Александр Кокорин участвовал в заседании по видеосвязи.

«Я уже приносил свои искрение извинения. Но хочу принести в том числе и лично, повторю. Я полностью осознаю свою вину и раскаиваюсь в том, что я совершил. У меня не было стремления нарушать общественный порядок, но я считаю, что я не настолько виновен, чтобы находиться за решёткой», — сказал Кокорин.

Суд также оставил под стражей его младшего брата Кирилла. Ранее суд оставил под стражей друга и коллегу Александра Кокорина Павла Мамаева.

Напомним, футболистам Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в хулиганстве и побоях (статьи 213 и 116 УК РФ). По версии следствия, они участвовал в двух драках в центре Москвы 8 октября. Сначала они избили на парковке водителя Виталия Соловчика, а потом чиновника Минпромторга Дениса Пака в «Кофемании». В драках также участвовали младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.