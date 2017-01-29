Суд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн. Экс-министр останется под арестом до середины апреля, пишет ТАСС.

В ходе обжалования приговора Басманного суда следователь заявил, что, находясь на свободе, Улюкаев может покинуть пределы России, уничтожить доказательства по делу, а также оказать влияние на свидетелей. Прокурор поддержала позицию следствия, отметив, что суд первой инстанции учёл все обстоятельства дела и вынес обоснованное и законное решение.

Защита экс-министра просила отменить постановление районного суда о домашнем аресте. Кроме того, адвокат Лариса Каштанова просила изменить наложенные судом ограничения в рамках домашнего ареста, а именно разрешить ежедневные прогулки, посещение больницы, а также позволить няне посещать его малолетнюю дочь.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – огласил решение судья.

Экс-министр экономического развития пробудет под арестом до середины апреля.

Напомним, задержание Улюкаева произошло 14 ноября 2016 года. По данным следствия, он был задержан при получении $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС