Суд оштрафовал схиигумена Сергия на 90 тысяч рублей за проповеди с отрицанием коронавируса

Суд Верхней Пышмы привлёк скандального схиигумена Сергия к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений») за видео проповеди от 25 апреля, где он отрицал существование коронавирусной инфекции, и оштрафовал священника на 90 тысяч рублей, пишет 66.ru.

На судебное заседание монах не явился, его интересы представляла адвокат Светлана Герасимова. Ранее Сергий объяснял, что в проповеди «обличал не людей, а зло, и призывал всех к покаянию», а также говорил, что не записывал проповедь на видео и не разрешал выкладывать запись в интернет.

Напомним, в мае, после высказываний схиигумена Сергия о коронавирусе и критике церковных властей, Екатеринбургская епархия временно отстранила священника от проведения церковных таинств и служб. Схиигумену поручили отправиться в скит, но он при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

3 июля Сергия лишили сана схиигумена. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обвинил его в тщеславии и заявил, что его проповеди полны «глупостей, клеветы и лжи».