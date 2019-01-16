Суд оценил в 5 тысяч рублей моральный вред девушке, которой в полиции проломили кости лица

Костовский городской суд Нижегородской области взыскал 5 тысяч рублей с Минфина России в пользу Кристины Морозовой, в отношении которой было незаконно возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», сообщает «Комитет против пыток».

В 2016 году Кристину Морозову, которая гуляла вечером у дома со своей собакой, задержали сотрудники полиции — якобы из-за отсутствия у неё с собой документов. Потерпевшая настаивает, что в отделении полиции к ней была применена физическая сила — в частности, одна из сотрудниц ведомства надавила на лицо Морозовой коленом, из-за чего у девушки треснула скуловая кость. Кроме того, по словам Морозовой, в отделении полиции её заставляли снять нижнее бельё в присутствии ещё пяти задержанных мужчин. Морозова рассказала, что наручниками ей скрепили руки за спиной, а в это время сотрудница полиции разрезала её лифчик ножницами.

Далее, по словам Морозовой, ей брызгали в лицо газовым баллончиком, а также сильно наступали на голени, из-за чего у неё образовались гематомы. Морозова отмечала, что издевательствам подверглась не только она, но и её собака, которую силовики били граблями по голове.

По версии сотрудников полиции, Морозова была задержана за то, что находилась на улице в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по словам Морозовой, экспертиза подтвердила отсутствие алкоголя в её крови.

Впоследствии у Морозовой была диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом-трещина скуловой кости, перелом крыла клиновидной кости левой части лица. По данному факту следователи трижды пытались возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия», но каждый раз расследование прекращалось. Юристы «Комитета против пыток» и Морозова намерены искать защиты в Европейском суде по правам человека.