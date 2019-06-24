Суд обязал «Областную газету» вернуть в бюджет 3 млн рублей

17-й апелляционный арбитражный суд в Перми оставил в силе решение свердловского арбитража по возврату редакцией «Областной газеты» субсидии из бюджета Свердловской области в размере около 3 млн рублей, сообщается на сайте суда.

Ранее департамент информационной политики Свердловской области потребовал от издания вернуть деньги в бюджет за невыполнение госконтракта: в 2017 году газета должна была выпустить 66,65 млн печатных страниц, но выпустила только 64,58 млн. В редакции заявляли, что показатель занижен на миллион страниц, и требовали признать документ незаконным, но арбитраж встал на сторону властей. Теперь это решение подтвердил апелляционный арбитражный суд и постановил вернуть субсидию.

Напомним, в начале июня в редакции «Областной газеты» прошли обыски с участием департамента информполитики и ОБЭП. Силовиков интересовали контракты на 50 млн рублей на доставку и печать номеров, на 30 млн рублей — на печать номеров.