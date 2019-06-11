В «Областной газете» прошёл обыск из-за контрактов почти на 100 млн рублей

В Екатеринбурге сотрудники ОБЭП ГУ МВД по Свердловской области нагрянули с обыском в редакцию «Областной газеты», со ссылкой на сотрудников издания и источник в областном правительстве пишет Ura.ru.

Силовики совместно с представителями областного департамента информационной политики (ДИП) проверяют госконтракты, заключённые редакцией. Обыск связан с тремя бюджетными контрактами: два на сумму более 50 млн рублей на доставку и печать газеты, а также ещё один — на 30 млн рублей — на печать издания. По словам источника, когда силовики в сопровождении трёх сотрудников департамента информационной политики пришли в редакцию, секретарша позвонила Дмитрию Полянину, а он якобы велел ей не отдавать ключи и никого не пускать. В итоге женщина была вынуждена подчиниться и открыть дверь. Силовики забрали документы по договорам и ушли.

«Департамент проводит плановую проверку "Областной газеты". Она касается соблюдения законодательства о госзакупках», — прокомментировала обыски директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова.

Ранее сообщалось, что «Областная газета» расторгла контракт с компанией «Мир цветов», которая выиграла конкурс на доставку газеты в течение этого года. Кроме того, издание не согласилось с решением Свердловского арбитражного суда, согласно которому «Областная газета» должна вернуть в областной бюджет субсидию в размере 3 млн рублей после проваленного госзадания, которое было получено ещё в 2017 году: редакция должна была готовить материалы на социально значимые темы, однако ДИП признал задание невыполненным.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал предоставить комментарий позже.