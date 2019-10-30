Суд обязал мэрию Нижнего Тагила обследовать на аварийность жилой дом на Вагонке

Ленинский районный суд Нижнего Тагила полностью удовлетворил иск прокуратуры Дзержинского района к администрации города. Мэрию обязали обследовать на предмет аварийности жилой дом по адресу улица Боровая, 41.

После обращения жильцов прокуратура провела проверку дома, которая показала, что многоквартирный дом находится в ненадлежащем техническом состоянии и требует мер по проведению обследования дома на предмет его аварийности.

«В многоквартирном доме в неисправном состоянии находятся лестницы, нарушено остекление подъезда, имеются многочисленные трещины и пробоины в кровле здания, разрушены печные трубы и фасад здания, отсутствует ряд стропил, имеется крён двух балконов, а также иные повреждения», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре добавили, что ранее жильцы дома неоднократно обращались в горадминистрацию, с просьбой провести обследование, однако, никаких мер предпринято не было. При этом три из девяти квартир в доме на Боровой являются муниципальной собственностью, соответственно, ответственность за их сохранность несёт администрация города.

На контроле прокуратуры остаётся устранение нарушений прав жильцов дома на благоприятные условия проживания.