Суд Нижнего Тагила оставил троих детей жить с отцом, у которого приставы силой забрали дочь 

В Нижнем Тагиле Пригородный суд поставил точку в резонансном деле бывших супругов, которые не могли поделить общих детей, и решил оставить двух сыновей и дочку у отца, а матери назначить алименты, сообщает E1.RU.

Напомним, 3 марта судебные приставы в шлемах и бронежилетах ворвались в квартиру и силой отобрали дочь у отца. Случившееся на видео сняла родственница тагильчанина. На записи видно, как маленькая девочка кричит, что ей больно, и сопротивляется действиям приставов, отец же просит оставить ребёнка у него.

Всего у мужчины с бывшей женой три общих ребёнка: два мальчика (9 и 14 лет) и 7-летняя девочка. Во время судебного процесса, который длился 10 месяцев, девочка жила с мамой, а два сына — с отцом. В январе на психологической экспертизе, которая была нужна для суда, девочка попросилась в гости к папе, потому что соскучилась по нему и братьям. По версии службы судебных приставов, с того времени ребёнок находился у мужчины незаконно. Позже девочка сказала детскому психологу управления соцполитики, что категорически не хочет жить с мамой, и 1 марта судебные приставы Нижнего Тагила подали в суд заявление о том, чтобы дочь оставили у тагильчанина. 6 марта приставы прекратили производство против многодетного отца.

Ранее уполномоченный по делам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков встал на сторону приставов и пристыдил мужчину, который не хотел отдавать дочку.