«Взрослые проблемы, из-за которых страдают дети». Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков встал на сторону судебных приставов, которые силой отобрали дочку у тагильчанина

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков встал на сторону судебных приставов, которые 3 марта в шлемах и бронежилетах силой отобрали семилетнюю девочку у тагильчанина, сообщает Е1.RU.

«Всё очень просто. Когда не знаешь, как поступить, поступи по закону. Здесь взрослым нужно садиться и разговаривать, это взрослые проблемы, из-за которых страдают дети. Честно, мы не собираемся никого там мирить или ещё что-то. Просто посмотрите с точки зрения ребёнка: если вам, взрослым, тяжело, а ребёнку-то какого? Вы договоритесь ради ребёнка, это моя стопроцентная позиция. Тем более если есть решение суда, его надо выполнять. И решить с дальнейшим определением порядка общения в интересах ребёнка», — рассказал детский омбудсмен.

По его словам, отец отказывался отдавать ребёнка приставам и начал истерично рыдать. Случившееся продолжалось больше двух часов, что и испугало девочку. Мороков добавил, что по решению суда до завершения бракоразводного процесса дочь должна была жить с мамой.

«Я понимаю чисто с житейской стороны, как это плохо и как это выглядит отвратительно. Но эту ситуацию создал отец, когда не выполнил решение суда. Есть решение суда — оно должно выполняться, ведь в первую очередь мы бежим к специалистам, которые определяют порядок, как выходить из этой ситуации. Мы же взрослые люди. А когда наши амбиции перехлёстывают интересы детей, вот так и получается. Это ведь не первая ситуация, с которой мы сталкиваемся. Вы представляете, если ребёнка всё время прячут, что у него в голове формируется? Когда девочку прячут от мамы, от приставов и так далее — вот что там внутри, какое воспитание она получает, какие у неё ощущения? Никто ведь об этом не думает. Вы представляете, что у ребёнка на душе?» — говорит Игорь Мороков.

Как рассказала Е1.RU мама девочки, отец целый месяц скрывал ребёнка и тайком увёз из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Бракоразводный процесс при этом до сих пор не завершён, так как супруги делят имущество и детей. Также она добавила, что отец настраивал старших детей против неё.