Суд назначил бывшему главному архитектору Нижнего Тагила 320 часов обязательных работ за угрозу убийством

Руководителя верхнесалдинского отделения ОЭЗ «Титановая долина» и бывшего главного архитектора Нижнего Тагила Вахтанга Ахалая признали виновным в угрозе убийством одному из подчинённых. Суд назначил ему 320 часов обязательных работ, пишет «Октагон медиа».

По данным СМИ, 24 июня 2019 года в штабном вагончике между ним и начальником отдела по режиму и безопасности «Титановой долины» Михаилом Филимоновым произошёл конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, конфликт произошёл на фоне личной неприязни. Во время перепалки руководитель схватил нож и напал на подчинённого, ранив его в шею. В июле прошлого года в полиции возбудили уголовное дело.

Суд признал Ахалая виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза жизни») и назначил ему 320 часов обязательных работ. По данным источника «Октагона», защита обвиняемого уже оспорила приговор в Верхнесалдинском районном суде, а руководитель продолжает занимать свой пост.