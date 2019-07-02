Против бывшего главного архитектора Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за угрозу убийством

Полиция Верхней Салды возбудила уголовное дело против руководителя Верхнесалдинского обособленного подразделения ОЭЗ «Титановая долина», бывшего главного архитектора Нижнего Тагила Вахтанга Ахалая, который подозревается по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По данным «Вечерних ведомостей» 24 июня 2019 года в штабном вагончике между ним и начальником отдела по режиму и безопасности «Титановой долины» Михаилом Филимоновым произошёл конфликт, переросший в драку. По информации издания в ходе потасовки мужчины сломали стол и после этого Ахалая схватился за нож-стропорез и нанёс им удар по шее Филимонову.

«Сейчас мы разбираемся в обстоятельствах случившегося, - рассказала АН “Между строк” пресс-секретарь предприятия Екатерина Костромина. - Оба мужчины в настоящее время являются нашими действующими сотрудниками, и мы не хотим портить им репутацию. Что касается ножей, то у нас по всему объекту установлены камеры и на них нигде не зафиксировано применение участниками холодного оружия, ни стропорезов, ни канцелярских ножей. Генеральный директор Артемий Кызласов на площадку не выезжал, оба участника приезжали в Екатеринбург для разговора. С площадки никого никуда не увозили, ни полиция, ни скорая помощь».

Вахтанг Ахалая во времена мэрства Валентины Исаевой являлся главным архитектором Нижнего Тагила, возглавляя управление инвестиций, архитектуры и градостроительства. Позже возглавил управление стратегического развития мэрии Нижнего Тагила. После избрания Сергея Носова на должность главы города Вахтанг Ахалая в числе семи высокопоставленных чиновников нижнетагильской администрации получил извещение об увольнении «по собственному желанию».