Суд на два месяца арестовал замначальника отдела УМВД Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста — до 2 августа — заместителю начальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу Дмитрия Ковалёва, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
О задержании Ковалёва сообщалось 4 июня, в отношении него возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
«Подозреваемый на период разбирательства отстранён от исполнения служебных обязанностей и помещён под стражу в изолятор временного содержания. По данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.