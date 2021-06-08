Суд на два месяца арестовал замначальника отдела УМВД Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста — до 2 августа — заместителю начальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу Дмитрия Ковалёва, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

О задержании Ковалёва сообщалось 4 июня, в отношении него возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».