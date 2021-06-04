В Екатеринбурге ФСБ задержала замначальника отдела УМВД в момент получения взятки

Сотрудники ФСБ 3 июня задержали с поличным в момент получения взятки заместителя начальника одного из отделов управления МВД по Екатеринбургу и адвоката, выступавшего в качестве посредника, пишет 66.ru.

По данным издания «Октагон», 14 мая полицейские поймали с наркотиками жителя Екатеринбурга и изъяли у него компьютер, где нашли некие «пикантные видео» с его участием. Вместо возбуждения уголовного дела подозреваемому предложили дать взятку в размере 1 млн рублей. Ему также пообещали в случае согласия не публиковать полученные ими видеоролики.

Посредником в передаче взятки выступил действующий адвокат. Из общей суммы взятки замначальника отдела полиции предназначалось 750 тысяч рублей, 250 тысяч — адвокату-посреднику.

На полицейского завели уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Адвокату грозит ответственность по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).