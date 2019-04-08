Суд изъял у экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна имущество на 10,4 миллиарда рублей

Красногорский городской суд постановил изъять в доход государства имущество на 10,4 миллиарда рублей, которое принадлежало бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, пишет РИА Новости.

Решение суда принято по иску Генпрокуратуры, который она подала в середине января. В иске говорилось, что бывший чиновник владел 22 автомобилями и 676 объектами недвижимости в Серпуховском районе. К моменту подачи иска Генпрокуратурой суд уже арестовал всё имущество семьи Шестуна, позже Генпрокуратура заявила, что нашла у Шестуна имущество ещё на 425 миллионов рублей.

Александр Шестун, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что информация прокуратуры не соответствует действительности, и предупредил, что в случае изъятия этого имущества ущерб получит государство и что вся земля района столько не стоит. Ранее он отрицал, что владеет всем этим имуществом или связан с юрлицами, с которыми его связывает Генпрокуратура.

Напомним, главу Серпуховского района арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении полномочий при передаче четырёх участков земли. Из-за ареста он не смог участвовать в перевыборах главы Серпуховского района. Сам он утверждает, что его преследуют за то, что он согласовывал в районе акции протестов против местной свалки. За время содержания под стражей он дважды объявлял голодовку.