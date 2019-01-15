Прокуратура нашла у экс-главы Серпуховского района 565 земельных участков и 22 машины

Генпрокуратура нашла у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество стоимостью 10 миллиардов рублей, со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного пишет ТАСС.

По словам представителя прокуратуры, в ходе проверок у Шестуна нашли 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 земельных участков, которые «оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц».

«С учётом того, что выявленное имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам, Генеральная прокуратура в самые ближайшие дни, буквально в течение нескольких дней, закончит готовить материалы для направления в суд иска об обращении всего этого имущества в доход государства», — сказал Куренной.

Напомним, Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении полномочий. Следствие считает, что он незаконно передал частной компании четыре земельных участка и причинил бюджету ущерб в 62 миллиона рублей. Позже против него завели дело о мошенничестве.

Сам Шестун не признаёт вину. По его мнению, уголовное дело против него связано с угрозами со стороны ФСБ и администрации президента из-за того, что он согласовал митинг против местной свалки.