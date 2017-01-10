Сегодня: Ср, 11 Января, 2017 | USD 60.16 руб. 0.16   EUR 63.52 руб. 0.52   | -17 °C
11 Янв 2017 16:04 | Метки: Новости

Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова

Алибек Делимханов, возглавляющий батальон «Север», примет участие в заседании по делу об убийстве политика Бориса Немцова в качестве свидетеля. О согласии Делимханова выступить в качестве свидетеля участвующих в процессе оповестил судья, пишет «Медиазона». Однако сегодня он не был допрошен, предположительно, из-за плохого самочувствия. Ему должны вручить повестку в суд на следующую неделю. 

В батальоне «Север» служил предполагаемый убийца Немцова Заур Дадаев. Командира подразделения Алибека Делимханова вызвали в суд по просьбе потерпевших в начале декабря 2016 года вместе с его заместителем Русланом Геремеевым, который на заседание так и не явился. В ноябре была допрошена Зарина Исоева, работавшая уборщицей в московских квартирах, где до преступления проживали подсудимые. Она рассказала, что главным в компании, куда они входили, был Руслан Геремеев. 

Сегодня заместитель председателя СК РФ Игорь Краснов заявил, что заказчик у преступления был не один.

«Расследование дела в отношении Мухудинова и неустановленных лиц, которые могли иметь отношение к этому убийству, продолжается. Ведь у преступления мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков», — сказал Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Краснова, какого-либо процессуального статуса по делу замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев не имеет. Однако он скрылся сразу же после убийства Бориса Немцова и его местонахождение до сих пор неизвестно. 

На данный момент на скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц. 

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова

Рекомендуемые новости:

64x64
10.Янв.17 15:14 | Комментарии: 0

Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО)

64x64
10.Янв.17 11:22 | Комментарии: 0

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)

64x64
04.Янв.17 17:10 | Комментарии: 0

Главные события 2016 года по версии читателей АН «Между строк». Топ-10 популярных материалов

Лента новостей

По факту загадочного исчезновения девушки в Нижнем Тагиле возбуждено дело по статье «Убийство». Что известно о ходе поисковой операции на данный момент По факту загадочного исчезновения девушки в Нижнем Тагиле возбуждено дело по статье «Убийство». Что известно о ходе поисковой операции на данный момент
11.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума признала домашние побои административным правонарушением Госдума признала домашние побои административным правонарушением
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле экс-директор управляющей компании получил 5 лет колонии В Нижнем Тагиле экс-директор управляющей компании получил 5 лет колонии
11.01.2017 | Комментарии: 0
Начальник свердловской ГИБДД раскритиковал качество уборки дорог в Нижнем Тагиле и пригрозил закрыть маршруты движения общественного транспорта Начальник свердловской ГИБДД раскритиковал качество уборки дорог в Нижнем Тагиле и пригрозил закрыть маршруты движения общественного транспорта
11.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума одобрила штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты Госдума одобрила штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты
11.01.2017 | Комментарии: 0
Ростехнадзор нашёл на «Уралхимпласте» 189 нарушений промбезопасности Ростехнадзор нашёл на «Уралхимпласте» 189 нарушений промбезопасности
11.01.2017 | Комментарии: 0
Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова
11.01.2017 | Комментарии: 0
Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО
11.01.2017 | Комментарии: 0
Бывшего мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву и действующих чиновников допрашивают по делу экс-министра Сидоренко Бывшего мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву и действующих чиновников допрашивают по делу экс-министра Сидоренко
11.01.2017 | Комментарии: 0
На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за синяков под глазами На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за синяков под глазами
11.01.2017 | Комментарии: 0

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)

На пешеходном переходе в центре Нижнего Тагила сбили пенсионерку (ВИДЕО)


Т-90 назвали звездой мировых новостей Т-90 назвали звездой мировых новостей
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле в пожаре погибли две женщины В Нижнем Тагиле в пожаре погибли две женщины
11.01.2017 | Комментарии: 0
Правительство засекретило финансовую отчётность «Роснефтегаза» Правительство засекретило финансовую отчётность «Роснефтегаза»
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
11.01.2017 | Комментарии: 0
Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 миллиарда рублей Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 миллиарда рублей
11.01.2017 | Комментарии: 0
«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в Лиге чемпионов, а «Спутник» прервал выигрышную серию «Уралочка-НТМК» одержала первую победу в Лиге чемпионов, а «Спутник» прервал выигрышную серию
11.01.2017 | Комментарии: 0
Антидопинговые агентства требуют изолировать российских спортсменов от всех международных турниров Антидопинговые агентства требуют изолировать российских спортсменов от всех международных турниров
11.01.2017 | Комментарии: 0
Спикер Госдумы предложил «обнулить» законопроекты предшественников Спикер Госдумы предложил «обнулить» законопроекты предшественников
10.01.2017 | Комментарии: 0
Замглавы МУГИСО снова отстранён от должности Замглавы МУГИСО снова отстранён от должности
10.01.2017 | Комментарии: 0
Осуждённый за 22 убийства бывший милиционер из Ангарска признался ещё в 60 расправах Осуждённый за 22 убийства бывший милиционер из Ангарска признался ещё в 60 расправах
10.01.2017 | Комментарии: 0
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10.01.2017 | Комментарии: 0
После жалобы журналиста на бездействие свердловских властей Владимир Путин дал губернатору Куйвашеву пять месяцев После жалобы журналиста на бездействие свердловских властей Владимир Путин дал губернатору Куйвашеву пять месяцев
10.01.2017 | Комментарии: 0
Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО) Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО)
10.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле на поминках мужчина забил друга до смерти газовым ключом В Нижнем Тагиле на поминках мужчина забил друга до смерти газовым ключом
10.01.2017 | Комментарии: 0
Минюст РФ рассказал о планах изымать у должников единственное жильё Минюст РФ рассказал о планах изымать у должников единственное жильё
10.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости