Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова

Алибек Делимханов, возглавляющий батальон «Север», примет участие в заседании по делу об убийстве политика Бориса Немцова в качестве свидетеля. О согласии Делимханова выступить в качестве свидетеля участвующих в процессе оповестил судья, пишет «Медиазона». Однако сегодня он не был допрошен, предположительно, из-за плохого самочувствия. Ему должны вручить повестку в суд на следующую неделю.

В батальоне «Север» служил предполагаемый убийца Немцова Заур Дадаев. Командира подразделения Алибека Делимханова вызвали в суд по просьбе потерпевших в начале декабря 2016 года вместе с его заместителем Русланом Геремеевым, который на заседание так и не явился. В ноябре была допрошена Зарина Исоева, работавшая уборщицей в московских квартирах, где до преступления проживали подсудимые. Она рассказала, что главным в компании, куда они входили, был Руслан Геремеев.

Сегодня заместитель председателя СК РФ Игорь Краснов заявил, что заказчик у преступления был не один.

«Расследование дела в отношении Мухудинова и неустановленных лиц, которые могли иметь отношение к этому убийству, продолжается. Ведь у преступления мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков», — сказал Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Краснова, какого-либо процессуального статуса по делу замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев не имеет. Однако он скрылся сразу же после убийства Бориса Немцова и его местонахождение до сих пор неизвестно.

На данный момент на скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

Агентство новостей «Между строк»