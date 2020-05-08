Суд арестовал создателя телеграм-канала «Омбудсмен полиции» по делу о вымогательстве

Тверской районный суд Москвы принял решение отправить под арест создателя телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, майора полиции в отставке обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения интим-фото. В итоге снимки были опубликованы.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, Воронцов во время заседания суда заявил, что возбуждённое против него дело — это «месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции». Свою вину мужчина не признал.

Ранее к Воронцову приходили с обыском 14 апреля по уголовному делу по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». По данным управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, дело возбудили из-за поста во «ВКонтакте»: в публикации сообщалось, что в одном из военных учебных заведений 70% курсантов и офицеров якобы болеют коронавирусом и их привлекли к общей утренней зарядке. В СК заявили, что случаев заражения коронавирусом в учебном заведении не выявлено.