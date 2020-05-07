«Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» майор полиции в отставке Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве, со ссылкой на ГУ МВД Москвы пишет РБК.

«Владимира Воронцова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в квартире Воронцова снова проходит обыск. До этого к нему приходили с обыском 14 апреля по уголовному делу по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

По данным управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, дело возбудили из-за поста во «ВКонтакте»: в публикации сообщалось, что в одном из военных учебных заведений 70% курсантов и офицеров якобы болеют коронавирусом и их привлекли к общей утренней зарядке. В СК заявили, что случаев заражения коронавирусом в учебном заведении не выявлено.