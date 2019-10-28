Суд арестовал солдата, убившего восьмерых сослуживцев в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, со ссылкой на представителя суда пишет ТАСС. Срок ареста Шамсутдинова не уточняется.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам во время смены караула. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения.

«Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение воинской части командованию отмечал, что причиной убийства могли стать неуставные отношения. Военное следственное управление СК проверяет несколько версий, в том числе о том, что сослуживцы могли преследовать солдата из-за его национальности. Телеграм-канал Mash сообщал, что другие солдаты часто издевались над Шамсутдиновым и командование части знало об этом.