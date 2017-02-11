Суд арестовал коллегу полковника Захарченко

Сотрудник антикоррупционного главка МВД Сергей Астафуров отправлен под стражу по делу о незаконном проведении расследования в отношении бизнесмена Андрея Комарова. Об аресте сообщает РБК. Сотрудника правоохранительных органов заподозрили в превышении должностных полномочий в ходе разработки владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова. Астафуров по решению судьи Артура Карпова будет находиться в изоляторе как минимум до 14 апреля.

Комаров и его адвокат Александр Шибанов были задержаны в марте 2014 года при попытке подкупа сотрудника ФГУП «Промресурс», узнавшего о нарушениях при получении из бюджета почти 1,8 млрд руб. одной из подконтрольных ЧТПЗ компаний. Как сообщал СКР, эту сумму структура трубопрокатного холдинга необоснованно получила в 2011 году. Чтобы скрыть это, Комаров и его адвокат якобы пытались подкупить чиновника, предложив $300 тыс. Свою вину фигуранты не признали. Спустя почти два года дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Знакомые с ходом расследования источники отмечали, что расследование могло прекратиться, поскольку адвокатам удалось доказать: чиновник и правоохранительные органы спровоцировали предпринимателя на взятку.

Астафуров обвиняется в том, что сфальсифицировал материалы оперативно-розыскных мероприятий и «создал условия» для коммерческого подкупа, который вменялся Комарову и его адвокату. Обвинение строится на показаниях потерпевших — Комарова и Шибанова. Также в основу дела легли показания сотрудника прокуратуры Демидова, который обнаружил нестыковки в материалах расследования.

Астафуров работал в управлении «Т» ГУЭБиПК, которое занимается преступлениями в топливно-энергетической сфере, но ему вменяют действия, которые он совершил в период работы в управлении «М» (оно осуществляет оперативное сопровождения по преступлениям в сфере машиностроения).

Управление «Т» ранее возглавлял полковник Дмитрий Захарченко, он был арестован 10 сентября 2016 года. Его обвинили в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования. При обыске в квартире полковника было обнаружено более $120 млн и €2 млн. Сам полковник при этом заявлял, что не имеет к этим деньгам никакого отношения. В конце января управление «Т» было ликвидировано.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости