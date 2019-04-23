Суд арестовал имущество сенатора Арашукова

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова по делу о создании ОПГ и хищении газа, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совета Федерации 30 января и арестовали. Его считают причастным к убийствам, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Кроме этого, Рауль Арашуков, его племянник и несколько топ-менеджеров «Газпрома» обвиняются в хищении газа на 30 миллиардов рублей. По версии следствия, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, созданное отцом. Арашуков отстранён от должности сенатора.